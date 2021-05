Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Capitalei, sub supravegherea procurorilor, efectueaza joi sase perchezitii in Bucuresti si judetele Prahova si Ilfov si pun in aplicare 17 mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor. "In baza probatoriului administrat,…

- F. T. Ieri dimineata, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efective sporite de politisti au efectuat perchezitii in Bucuresti, Prahova si alte 27 de judete, la persoane banuite de inselaciune, evaziune fiscala, spalare a banilor, complicitate la spalarea banilor, fals in inscrisuri…

- Politistii bucuresteni de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza joi dimineata, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, patru perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetul Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala al carui prejudiciu adus bugetului…

- Mai multe percheziții au loc miercuri intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani cu un prejudiciu de 4,2 milioane de lei la firme care faceau curațenie in spitale. Poliția Capitalei a anunțat ca...

- Polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalitații Economice Prahova, cu sprijin din cadrul inspectoratelor județene de poliție Ilfov, Ialomița și Olt, deruleaza, joi dimineața, 24 de percheziții la domiciliile unor persoane fizice și sedii ale unor persoane juridice, intr-un dosar de evaziune.

- Politisti de la DGPMB - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pun in aplicare, marti dimineata, noua mandate de perchezitie domiciliara pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov si Tulcea. Potrivit unui…

- Politistii bucuresteni efectueaza miercuri dimineata 30 de perchezitii domiciliare in Capitala si in patru judete - Ilfov, Prahova, Bacau si Constanta -, in cauze privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, informeaza Agerpres. „In aceasta dimineata, politisti…