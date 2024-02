IGPR Infotrafic:Trafic oprit pe DN 12

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 13E, mun. Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, s a produs un accident rutier in care au fost implicate 3 autovehicule. In urma impactului a rezultat o victima, care este asistata medical la fata locului. Circulatia rutiera…

- Patru persoane, inclusiv un copil de 3 ani, au fost ranite, in urma unui accident produs duminica pe DN 11, in localitatea Oitusz, din judetul Covasna, fiind activat Planul rosu de interventie.”Pe DN 11, in zona localitatii Oituz, judetul Covasna, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 18 decembrie, traficul rutier pe DEx Drumul Expres Craiova Pitesti este restrictionat total pe tronsonul kilometric 28 17, pe sensul de mers Slatina ndash; Craiova, judetul Olt, pentru a permite efectuarea unor lucrari…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 3, intre localitatile Nucetu si Lehliu Gara, judetul Calarasi, s aprodus un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un TIR.In urma impactului a rezultat ranirea conducatorului autoturismului, care…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, in zona localitatii Vladeni,judetul Brasov, s a produs un accident rutier in care au fost implicate 4 autovehicule.In urma impactului 3 persoane au suferit leziuni, urmand a fi evaluate medical. Circulatia rutiera…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 72 A, localitatea Voinesti, judetul Dambovita, conducatorul unui autoturism a pierdut controlul directiei si s a rasturnat in afara partii carosabile. In urma impactului au rezultat 2 victime, soferul si o pasagera,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 Bucuresti Pitesti, la kilometrul 64, localitatea Olteni, judetul Dambovita, s a produs un accident rutier in care au fost implicate 3 autoturisme. In urma impactului a rezultat ranirea unei persoane, aflata…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2D, in zona localitatii Vidra, judetul Vrancea, o ambulanta ce se deplasa catre spital cu un pacient a lovit un pieton care a traversat neregulamentar.In urma impactului acesta a fost ranit grav, fiind inconstient.Circulatia…