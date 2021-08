Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au confiscat 15.790 de pachete cu țigari la frontiera cu Ucraina. Valoarea totala a țigarilor de contrabanda este de 185.000 de lei. Potrivit unui comunicat transmis sambata de IGPF, in timpul unei actiuni pe linia combaterii contrabandei cu…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au reținut un cetațean ucrainean pentru contrabanda și au confiscat 19.750 pachete cu țigari, marfa a carei valoare se ridica la suma de peste 231.000 lei. Ieri, 26 august a.c., la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Tarna Mare s-a desfasurat…

- Politistii de frontiera din Negresti Oas, judetul Satu Mare, au fost nevoiti sa faca uz de arma pentru a opri mai multe persoane implicate in traficul de tigari de provenienta ucraineana, a informat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei,…

- ,,In data de 11.08.2021, in jurul orei 23.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Halmeu – judetul Satu Mare, aflati in misiune de supraveghere a frontierei de stat, au observat, pe directia localitatii Halmeu, un aparat de zbor de mici dimensiuni (drona), care transporta un colet. In…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat in Punctele de Trecere a Frontierei Petea și Halmeu, dar și la frontiera ,,verde”, 10.270 pachete cu tigari si 434 kg tutun pentru narghilea. In unul dintre cazuri, șoferul a declarat ca transporta pahare si indulcitor,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul S.P.F. Negresti Oas au descoperit si confiscat, la frontiera cu Ucraina, 12.800 pachete cu tigari, in valoare de aproximativ 150.000 lei, ce urmau sa fie comercializate pe piata neagra de desfacere din zona. In cadrul acțiunii a fost reținut un cetațean ucrainean implicat…

- Marti, 1 iunie, polițiștii de frontiera din Negresti Oas au observat in apropierea frontierei de stat, pe direcția localitații Camarzana, un grup de persoane care se deplasa dinspre frontiera de stat catre interiorul țarii, trei dintre ele transportand in spate colete voluminoase. Polițiștii de frontiera…