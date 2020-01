Stiri pe aceeasi tema

- Noua cetateni din Egipt, Siria, Irak si Somalia care intentionau sa iasa ilegal din Romania și sa treaca in Ungaria au fost prinși de polițiștii de frontiera. Cei 9 erau ajutați de doi romani, fiind duși cu mașina din Timișoara pana la Nadlac, scrie Mediafax.Politistii de frontiera din Nadlac,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Carei, in cooperare cu lucratori ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Satu Mare, au depistat, intr-un autoturism condus de un cetatean roman, 14 cetațeni din Siria și unul din Irak, solicitanti de azil in Romania, care…

- Politistii de frontiera romani au prins 31 de cetateni ai unor tari din Orientul Mijlociu care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, a anuntat, duminica, Politia de Frontiera Romana potrivit Agerpres. Angajatii Sectorului Politiei de Frontiera Bors au depistat, sambata, in cadrul unei…

- VARȘAND. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Varsand au depistat, duminica seara, in zona de competența, 22 de persoane, adulți și copii, cetateni din Etiopia, Bangladesh, Afganistan si Irak, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, calauziti de un cetatean…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au depistat și reținut, patru cetațeni de origine asiatica care au incalcat regimul juridic al frontierei de stat, atat la granița cu Ucraina, cat și la cea cu Ungaria. In data de 24 noiembrie a.c.,…

- Politistii de frontiera bihoreni au depistat, in ultimele 24 de ore, cinci cetateni proveniti din India si Maroc care au incercat sa iasa ilegal din Romania, cu scopul de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. In data de 24.11.2019, in jurul orei 19.30, pe timpul executarii misiunilor specifice,…

- „Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politie de Frontiera Varsand, aflat in misiune pe DN 79, au descoperit in doua autoturisme, care circulau in regim taxi, opt cetateni straini – trei femei si cinci barbati. Intrucat acestia nu isi justificau prezenta in zona de frontiera, au fost…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Nadlac au depistat in zona de competența noua persoane din Turcia și Irak care incercau sa treaca ilegal in Ungaria. Aseara, in jurul orei 23.00, in cadrul unei acțiuni comune cu autoritațile maghiare, politisti de frontiera din cadrul…