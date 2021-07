Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorul celor patru sportivi din caiacul lovit in plin de o șalupa condusa de un fost polițist de Frontiera este tot polițist. Chiar fost coleg cu cel care spune acum ca din neatenție a intrat in viteza in caiacul in care se aflau patru persoane.

- Tinerii sportivi, loviti de o ambarcatiune in timp ce se antrenau cu caiacul pe Dunare, au fost salvati de un politist de frontiera, scrie Politia de Frontiera pe pagina de Facebook."Multi dintre noi am fost revoltati cand am vazut imaginile cu un conducator de ambarcatiune care a intrat, in plin, in…

- Un caiac in care se aflau patru tineri sportivi a fost lovit in plin de o barca cu motor, astazi, pe Dunare, la Orșova. Patru sportivi legitimați la Liceul de Marina din Orșova au fost loviți violent de o șalupa condusa cu mare viteza pe Dunare, astazi, in jurul orei 12:30. Tinerii erau in timpul unui…

- De Ziua Internaționala a Dunarii, sarbatorita marți, 29 iunie, Ebisu, prima ambarcațiune de colectare a deșeurilor din Europa, 100% electrica, a ajuns la Orșova, in zona golfului Cernei , la varsarea raului in Dunare, o zona care... The post Ebisu, prima ambarcațiune de colectare a deșeurilor din Europa,…

- Aceastea sunt cautate inclusiv cu elicopeter SMURD venit de la Galați.“In jurul orei orei 16:10, prin apel la 112, am fost solicitați sa intervenim pentru cautarea a doua fetițe, surori( aproximativ 11 și 12 ani) posibil disparute, in zona portului din orașul Isaccea.S-au deplasat la locul solicitarii…

- La aproape o saptamana de la moartea lui Alex Peternel, unul dintre tinerii care și-au pierdut viața in accidentul cumplit de la Poaia Stampei, familia și apropiații fac cu greu fața suferinței. Cel mai tare sufera Roxana, iubita tanarului, care este ingenuncheata de durere. Tanara a postat pe contul…

- Un filmuleț de cateva zeci de secunde postat pe rețelele de socializare il arata pe unul dintre tinerii decedați in accidentul din Pasul Tihuța cu doar cateva ore inainte de impact. Acesta a surprins cabana unde erau cazați, dar și Maserati facut praf cateva ore mai tarziu. Un tragic accident a bagat…

- Polițiștii de frontiera din Galați au depistat doi barbați, in parcarea amenajata pe Faleza Dunarii din Galați, in timp ce incercau sa descarce dintr-un autoturism și sa arunce in Dunare trei saci conținand 400 de plante de canabis. Joi, 30 aprilie, procurorii DIICOT Galați au reținut doua persoane…