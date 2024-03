Stiri pe aceeasi tema

- Raul, Alex si Cristian sunt tinerii in varsta de 17, 18 si 23 de ani, care și-au pierdut viața seara trecuta, in urma unii accident, in Neamt. Autoturismele in care se aflau au intrat in coliziune și au sarit de pe sosea peste gard, in curtea unor oameni.

- Pentru comiterea a doua infractiuni, un barbat din Neamt este cercetat penal. Considerand ca faptele au fost grave, anchetatorii l-au retinut pe autor, urmand a se dispune o masura preventiva

- Deși niciunul dintre șoferi nu consumase alcool, testarea cu drug testul a indicat posibila prezența a substanțelor psihoactive in cazul tanarului de 23 de ani, aflat la volanul mașinii ajunse pe liniile de tramvai.

- Trecem pe albastru: AIESEC in Cluj-Napoca recruteaza tineri implicați și gata sa aduca o schimbare. Recrutarile sunt deschise pana pe 11 Februarie Cine suntem noi? AIESEC este cea mai mare organizație de tineri non-guvernamentala, non-profit care ghideaza tinerii spre a aduce o schimbare in viața lor…

- Nemultumiri dupa primele condamnari in dosarul celor noua tineri acuzati ca ar fi fost implicati in jefuirea unor sali de jocuri din Constanta In prima instanta, Judecatoria Constanta a decis condamnarea a cinci inculpati, in total, la aproape 20 de ani de inchisoare cu executare, pentru talharie calificata…

- Accident feroviar fatal: un copil de 14 ani a murit, dupa ce a fost lovit de trenUn copil in varsta de 14 ani a murit, joi, dupa ce a fost lovit de trenul Suceava - București, in pasajul CFR din Roman, județul Neamț, relateaza Mediafax.Accidentul feroviar a avut loc joi, in jurul orei 10:50, in pasajul…

- UPDATE 2: Autoturismul implicat in accidentul cu 8 victime, dintre care doi copii morți, avea cauciucuri de vara, anunța IPJ Bacau. „Un conducator auto de 28 de ani, din județul Vrancea in timp ce conducea un autoturism echipat cu anvelope de vara, pe sensul de mers Bacau – Adjud, a pierdut controlul…

- Un șofer din Neamț, in varsta de 25 de ani, a ramas fara permis auto, pe 28 decembrie, dupa ce a condus baut și a produs un accident pe un drum din Bihor. In aceeași seara, el a furat permisele șoferilor loviți, chiar din sediul Politiei, iar noaptea a spart geamul institutiei, incercand sa-si recupereze…