IGPF: Aproximativ 3.900 de poliţişti de frontieră - zilnic, în această perioadă, la datorie Aproximativ 3.900 de politisti de frontiera desfasoara, zilnic, in aceasta perioada, activitati de supraveghere si control atat in punctele de trecere a frontierei, cat si in zona de granita. Potrivit IGPF, avand in vedere ca se prefigureaza o crestere a numarului de persoane si mijloace de transport care tranziteaza punctele de frontiera, in special la granita cu Bulgaria si Ungaria, s-au luat o serie de masuri care constau in suplimentarea personalului Politiei de Frontiera care isi desfasoara activitatea la controlul documentelor, respectiv suplimentarea arterelor de control pana la capacitatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

