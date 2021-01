Igluri „cafenea” în Straja Zapada multa care s-a depus in stațiunea montana Straja este mana cereasca pentru administratorii domeniului schiabil, schiori, dar și pentru cei care dețin diferite spații comerciale, precum restaurante. O idee inedita a fost pusa in practica in inima muntelui. Igluri „cafenea” sunt realizate la mare inalțime. Trei igluri in care turiștii vor putea servi masa au fost construite. „Primul Iglu este gata, și urmeaza sa mai construim doua. Aici, ferit de vant si frig, puteți sa beți vinul fiert sau sa savurați Burgerul ! Va așteptam la debarcarea teleschiului de pe Partia Platoul Soarelui… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

