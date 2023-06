Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul norvegian Casper Ruud, numarul 4 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Roland Garros, invingandu-l in patru seturi, 4-6, 6-4, 6-1, 6-4, pe chinezul Zhizhen Zhang (locul 71 ATP), intr-o partida disputata sambata.Ruud (24 ani), finalistul editiei trecute…

- Iga Swiatek, liderul clasamentului WTA si detinatoare a titlului, s-a calificat fara emoții in turul al treilea la Roland Garros, dupa ce a invins-o clar pe americanca Claire Liu (102 WTA), in doua seturi, cu 6-4, 6-0. Jucatoarea poloneza, care a implinit miercuri 22 de ani, a trecut in primul tur cu…

- Irina Begu este singura sportiva din Romania care se mai afla la Roland Garros. Jucatoarea de pe locul 27 WTA a reușit sa se califice in turul trei unde o va infrunta pe Karolina Muchova din Cehia, in fața careia are doua victorii. Primele doua succese de la aceasta competiție, cu premii totale de 49,6…

- Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia (5 WTA, favorita nr. 5) a fost eliminata miercuri, in turul al doilea al turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a cedat in trei seturi, 4-6, 6-3, 7-5, in fata rusoaicei Anna Blinkova (56 WTA).Blinkova, finalista in urma…

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko, campioana in 2017 la Roland Garros dupa o finala cu Simona Halep, a fost eliminata miercuri in turul 2 al turneului din capitala Frantei, de americanca Peyton Stearns, 6-3, 1-6, 6-2, potrivit Agerpres.Jelena Ostapenko, care pe 8 iunie va implini 26 de…

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko, castigatoarea trofeului la Roland Garros in 2017, a debutat cu dreptul la actuala editie a competitiei pariziene de Grand Slam, invingand-o in doua seturi, 6-3, 7-5, pe cehoaica Tereza Martincova, intr-un meci disputat luni, potrivit Agerpres.Adversara…

- Schimbare de adversara pentru Ana Bogdan la Roland Garros. Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan o va intalni in prima runda la Roland Garros pe columbianca Maria Camila Osorio Serrano, dupa ce Caty McNally (SUA) s-a retras de la al doilea turneu de Mare Slem al anului, relateaza EFE. CITESTE…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, liderul WTA si principala favorita, s-a calificat lejer in turul trei al turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 3.572.618 euro, dupa ce a trecut vineri in doua seturi simetrice, 6-0, 6-0, de rusoaica Anastasia Pavliucenkova (506 WTA), noteaza…