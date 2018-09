Ig Nobel 2018, româncă printre laureaţi. Descoperire despre maimuțe Printre laureatii de anul acesta se afla si romanca Gabriela-Alina Sauciuc, cercetatoare la o renumita universitate din Suedia, care a castigat la categoria antropologie, relateaza dpa. Ea a fost recompensata pentru ca a descoperit ca maimutele de la zoo imita vizitatorii la fel de des pe cat vizitatorii imita maimutele. 'Motivul pentru care ne aflam aici este un studiu despre interactiunile spontane dintre cimpanzei si oameni, la o gradina zoologica din Suedia. Scopul nostru era sa vedem daca cele doua specii de primate isi imita reciproc maimutarelile. Asa a fost. Cel mai important, am observat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

