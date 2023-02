Iertarea este una din conditiile pentru un inceput bun al postului. Ce spune Preafericitul Parinte Daniel

Stiri pe aceeasi tema

- Apa sfintita de Boboteaza sau agheasma mare are puterea curatitoare si sfintitoare a harului dumnezeiesc si aduce binecuvantarea lui Dumnezeu peste casa enoriasului. Potrivit traditiei Bisericii Ortodoxe, de praznicul Bobotezei, pe 5 ianuarie, preotii merg in casele crestinilor pentru a le sfinti prin…

- De la ieșirea cu Sfanta Evanghelie, se realizeaza in timpul Liturghiei o treptata „aratare" a Domnului, a prezenței Sale, o epifanie exact cum s-a și intamplat in revelația (descoperirea) Cuvantului lui Dumnezeu in lume, astfel incat citirea Sfintei Evanghelii ...

- In Catedrala Patriarhala din București slujbele de Craciun și Anul Nou vor fi oficiate conform urmatorului program liturgic:Sambata, 24 decembrie, Ajunul CraciunuluiIntre orele 17:30 – 19:00, dupa Slujba Pavecerniței Mari unita cu Litia din Ajunul Praznicului Nașterii Domnului, 24 decembrie 2022, Corala…

- In Duminica a 28-a dupa Rusalii, Biserica a randuit a fi citita Evanghelia celor poftiți la cina. Ințelesurile duhovnicești ale acestui text scripturistic au fost talcuite de Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, in cuvantul de invațatura rostit in Paraclisul istoric…

- Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a rostit marți, 6 decembrie 2022, in ziua de pomenire a Sfantului Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, un cuvant de invațatura in Paraclisul istoric „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhala, in care a vorbit despre viața acestui ierarh milostiv…

- Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, a rostit un cuvant de invatatura in Paraclisul istoric „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” din Resedinta Patriarhala in Duminica a 27-a dupa Rusalii. Preafericirea Sa a explicat Evanghelia lecturata (Luca 13, 10-17), ce relateaza minunea…

- De sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei cel intai chemat, Ocrotitorul Romaniei, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a rostit un cuvant de invațatura in Paraclisul istoric „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhala, in care a subliniat ca Sfantul Andrei este parintele spiritual al…

- Postul Craciunului este unul dintre cele mai importante posturi din an și are intotdeauna aceeași durata. In postul dinaintea sarbatorii Nașterii Domnului, credincioșii respecta mai multe tradiții și datini, inclusiv zile de post negru. Afla cate zile are Postul Craciunului și care sunt semnificațiile…