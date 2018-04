Stiri pe aceeasi tema

- Luiza Radulescu Pintilie Credinta, legenda, suferintele si grijile vietii, dar mai ales nadejdea de a le birui au dus ieri, in ziua Izvorului Tamaduirii, o multime de sateni ai comunei Baltesti la locul de la marginea asezarii cunoscut drept „Fantana de leac”. Cu atat mai mult cu cat povestiri pastrate…

- Aceasta sarbatoare nu are data fixa. Este trecuta in calendar in vinerea din Saptamana Luminata, adica vinerea ce urmeaza dupa Paste. Sarbatoarea se refera la vindecarea unui orb dupa ce Fecioara Maria i-a spus imparatului bizantin Leon I sa-l duca sa se spele cu apa dintr-un izvor de langa…

- ”Hristos a Inviat din morți cu moartea pre moarte calcand și celor din mormanturi viața daruindu-le”, au cantat creștinii, in Noaptea Sfanta, in bisericile ortodoxe. Acest strigat al biruinței vieții asupra morții, al luminii asupra intunericului, ne indeamna și ne determina sa traim aici, in aceasta…

- Invierea Domnului aduce bucurie in sufletele tuturor, cu aceasta ocazie presedintele Parlamentului, Andrian Candu, a transmis un mesaj de felicitare."Hristos a Inviat! Dragii mei, va doresc Paște fericit! Fie ca Lumina Sfanta sa va aduca incredere, forța și optimism.

- PAȘTE 2018. Fie ca bucuria Invierii Domnului sa va aduca in suflet liniște, pace și fericirea de a petrece aceste clipe magice alaturi de cei dragi. Hristos a inviat! MESAJE PAȘTE. Cu lumanari aprinse și sufletul curaț sa spunem impreuna HRISTOS A INVIAT! MESAJE ȘI URARI PRIN SMS. Sarbatori…

- Lumina Sfintei Invieri sa ne reaminteasca sa fim mai buni, mai plini de dragoste, cu inima mai calda și sufletul mai deschis. Sfintele Sarbatori de Paști sa va aduca tot ceea ce va doriți, multa fericire, sanatate, numai bucurii și prosperitate. Hristos a Inviat ! Darius Filip Prefectul județului Satu…

- In Saptamana Patimilor, in pragul Sfintei Sarbatori de Paști, colegi din cadrul Tineretului National Liberal Aiud, insoțiți de doi consilieri locali (Cristi Barb și Cosmin Georgiu), au reușit sa aduca zambetul pe chipul unor aiudeni carora soarta le-a zambit mai puțin. Iepurașul a poposit in casele…

- Președintele Iohannis a fost impreuna cu soția, sambata noaptea, la slujba de Paștele catolic de la Sibiu, la biserica parohiala romano-catolica “Sfanta Treime”, aflata in Piata Mare din centrul istoric al Sibiului. Șeful statului le-a transmis urari de bine tuturor romanilor, atat celor care sarbatoresc…