Aleksandr Dughin a facut, luni, primele declaratii despre moartea fiicei sale, Daria Dughina, in explozia unei masini, si a invinovatit Ucraina pentru moartea ei, subliniind ca "si-a jertfit viata ca o fecioara sacrificata pe altar", relateaza CNN. Aleksandr Dughin este un mare sustinator ar imperialismului rus, care a devenit din ce in ce mai influent