Declarații halucinante ale unui preot: un soldat rus ”a murit și a înviat” pe frontul din Ucraina Un preot a sugerat, In cadrul unei emisiuni cu teme religioase difuzate de un post tv din Rusia, ca soldații care lupta impotriva ucrainenilor nu pot fi uciși.Mai mult, el a susținut ca are dovezi ca pe front au loc tot felul de ”minuni”. Una dintre ele ar fi insa ca a vazut un video […] The post Declarații halucinante ale unui preot: un soldat rus ”a murit și a inviat” pe frontul din Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

