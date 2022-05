Identitate personală, identitate etnică, identitate naţională (V)* Romanitatea mea este data, in mod esential, de faptul de a locui in limba romana si de a accepta sa fiu numit roman. Restul ingredientelor tin de optiunile mele personale. Cred ca principiul sau criteriul esential de care ar trebui sa se tina seama, in definirea identitatii etnice sau nationale a unui individ, modulata contextual de considerente istorice, sociale, politice, este propria sa optiune, marturisita explicit. Daca, nascut in Germania din parinti vietnamezi, declar ca sunt neamt si ca limba germana este limba mea materna, iar Luther, Goethe si Schiller imi sunt repere mentale si sufletesti,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asteptata cu atata interes, Ziua Victoriei sarbatorita la Moscova a gasit un Vladimir Putin deloc in forma. Si-a inceput discursul cu „Dragi tovarasi” si l-a terminat cu un anemic de trei „Ura!”, destul de anemic. Nici ecoul din mii de glasuri ale militarilor nu a fost destul de mobilizator. Pe scurt,…

- Un general american care cunoaște Rusia cu ”ochii inchiși” va zadarnici planurile agresive ale lui Vladimir Putin. Christopher G. Cavoli a servit deja in Afganistan, Golful Persic și Bosnia și va conduce acum intreaga mașinarie militara europeana a NATO, intr-o era care este din ce in ce mai asociata…

- ''Presedintele si guvernul au luat decizia ca Polonia nu se va sustrage responsabilitatii sale'', a declarat Jakub Kumoch intr-un interviu acordat cotidianului Gazeta, precizand ca la Varsovia se afla in discutie un proiect de acord intre Ucraina si statele garante.Acest proiect, elaborat de guvernul…

- Pe data de 8 martie s au petrecut mai multe evenimente importante de a lungul istoriei, in lume.Astfel, pentru a marca aceasta zi, amintim: 1730: La New York este ridicata prima sinagoga de pe teritoriul Americii de Nord: Shearit Israel. 1783: Tarina Ecaterina cea Mare a declarat anexarea peninsulei…

- Occidentul a ințeles ca atacul Rusiei asupra Ucrainei este o contestare a ordinii mondiale garantate de SUA și NATO și ca Rusia vrea sa i se recunoasca un rol mai important in aceasta ordine. Europa a vrut gaz rusesc, dar nu vrea sa-i acorde Rusiei un asemenea rol, cum ii recunoscuse in vremea Razboiului…

- Din 2015 pana in 2020, dupa anexarea ilegala a Crimeii de catre Rusia, tarile europene au continuat sa exporte arme si licente militare in Rusia, in valoare de 346 de milioane de euro, potrivit Investigate Europe. Pe parcursul unei perioade de sase ani, Franta a fost cel mai mare furnizor de arme al…

- Razboiul din Ucraina a adus numeroase sanctiuni Rusiei, iar cetatenii sunt din ce in ce mai nemultumiti. Cel putin 1.000 de persoane care au participat in aproximativ 30 de orase din Rusia la proteste fata de interventia militara a rusilor in Ucraina au fost arestate duminica, a anuntat News.ro, care…

- Chiar daca e posibil ca Ucraina sa nu reziste pana la capat, ucrainenii au aratat in ultimele zile ca nu-i vor da controlul lui Putin pe termen lung, scrie istoricul Yuval Noah Harari, intr-un editorial publicat de ziarul britanic The Guardian , pe care il redam integral. La mai putin de o saptamana…