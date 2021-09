Idei de carți și albume pe care sa le pui pe masuța de cafea Cititul reprezinta o activitate care ne relaxeaza și, totodata ne ajuta sa ne dezvoltam. Iar in combinație cu savuratul cafelei preferate, este o modalitate perfecta de a ne petrece timpul liber. De a ne deconecta de la agitația de zi cu zi și a zbura cu gandul… departe. Va prezentam in continuare o selecție de carți și albume ideale pentru masuța de cafea. The United States of Fashion: A New Atlas of American Style (35 de dolari, Amazon) The Big Book of Chic (95 de dolari, assouline.com) Frida Kahlo: The Complete Paintings (180 de dolari,…