Idee de afacere bănoasă. Firmele de pompe funebre, la un nivel istoric. Cât a ajuns să coste cea mai ieftină înmormântare Afacerile firmelor de pompe funebre vor depași, in acest an, nivelul de jumatate de miliard de lei, cel mai ridicat din istorie. Se intampla acest lucru pe fondul creșterii spectaculoase a ratei deceselor și, bineințeles, a scumpirii costurilor legate de inmormantare, de la sicriu și cruce, la coroane, imbalsamare și locul de veci. O inmormantare, in Romania lui 2023, a ajuns sa coste intre 2700 lei și cateva zeci de mii de euro, in funcție de serviciile oferite. Multe dintre firme incearca sa se incadreze in limita celor 6789 lei, valoarea ajutorului oferit de autoritați. Inflația a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

