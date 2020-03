Stiri pe aceeasi tema

- O mașina care transporta o icoana și care transmite cantece bisericești traverseaza in aceste zile județele Buzau și Vrancea. „Din incredințarea IPS CIPRIAN, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, am pornit cu Icoana Facatoare de Minuni a Maicii Domnului de la Manastirea Dalhauți spre binecuvantare, in…

- Icoana facatoare de minuni „Maica Domnului Indurerata” de la Manastirea Rohia a ajuns la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare Joi, 5 martie 2020, in a patra zi din Postul Sfintelor Pasti, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a venit in intampinarea Icoanei…

- Astazi, in prima duminica din Postul Mare, cunoscuta si sub numele de Duminica Ortodoxiei, la biserica "Sfantul Gheorghe" din localitatea Dobrobir Deal, Arhiepiscopul Tomisului a tinut un cuvant de invatatura dupa Taina Sfantului Maslu. In aceasta biserica a fost adusa spre cinstire o copie a icoanei…

- Crestinatatea rasariteana si apuseana credincioasa Crezului niceo constantinopolitan ,,Intr una sfanta, soborniceasca si apostoleasca Biserica, nici nu banuia vreodata ca, Imparatii Bizantului se vor lupta si cu Sfintele Icoane archeiropoietes, nefacute de mana omeneasca. Prin anul 560 in Siria Asia…

- Rugaciunea facatoare de minuni, cu ajutor imediat, te ajuta sa scapi de toate relele din viața ta și sa iți gasești din nou liniștea sufleteasca. Exista momente in viața fiecaruia cand necazurile nu mai contenesc sa apara, dar o rugaciune puternica te poate ajuta sa treci peste orice obstacol.

- Icoana este cunoscuta pentru minunile savarșite, mai ales pentru vindecarea persoanelor care sufera de cancer. Sute de credincioși, impreuna cu un sobor de preoți și diaconi, au participat la momentul primirii icoanei.

- Sfântul și Dreptul Simeon, pomenit în calendarul creștin ortodox la 3 februarie, era un om drept și credincios, care aștepta, ca și alți evrei, venirea lui Mesia. Atunci când Fecioara Maria, la patruzeci de zile dupa naștere, L-a adus pe Prunc la Templul din Ierusalim…

- Dupa ce in 2019 natalitatea a inregistrat o scadere majora in Romania, discuția s-a amplificat și in platoul de la "Neatza cu Razvan și Dani". Personal principal, Dani Oțil, cel proaspat intors logodit din vacanța. "Ia zi, Danuțe, tu cand faci un copil?", este intrebarea adresata de colegul Razvan.