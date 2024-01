Un scandal imens a izbucnit in Georgia in legatura cu o icoana expusa in Catedrala Sfintei Treimi din capitala Tbilisi. Icoana controversata il infațișeaza pe dictatorul sovietic Iosif Visarionovici Stalin fiind binecuvantat de Sfanta Matrona a Moscovei , o sfanta ortodoxa rusa. Biserica georgiana a demontat pictura, invocand „dovezi insuficiente” privind intalnirea istorica dintre Stalin și sfanta. Decizia vine in urma indignarii publice și a unor proteste in care icoana a fost stropita cu vopsea albastra. Icoana controversata, donata acum cateva luni de partidul naționalist anti-occidental Alianța…