- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, miercuri, pe fostul senator Dan Sova la 3 ani de inchisoare cu executare in dosarul 'CET Govora', decizia fiind definitiva. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)

- Sentinta magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este judecat alaturi de fosti sefi din politie si parchete ar putea fi pronuntata in cursul zilei de joi. Decizia judecatorilor nu este una definitiva, potrivit agerpres.ro

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a anuntat joi ca a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei cu privire la modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu)

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost achitat, marti, de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul in care este acuzat marturie mincinoasa, potrivit Agerpres.Totodata, instanta a decis schimbarea incadrarii juridice din marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului…

- Judecatorii instantei supreme au dispus, marti, achitarea presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in dosarul in care este acuzat de marturie mincinoasa si in care DNA ceruse o pedeapsa de trei ani de inchisoare. Decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție nu este definitiva. La ultimul termen…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat, marti, de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul in care este acuzat marturie mincinoasa. Decizia nu este definitiva. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor:Catalin Alexandru, editor online: Irina…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie vor pronunta pe 29 mai sentinta in dosarul ANRP, in care sunt judecati Alina Bica, omul de afaceri Dorin Cocos si fiul acestuia, Alin Cocos. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tanasescu, editor online: Anda Badea)

- Surpriza in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova. Vineri, procurorul DNA care se ocupa de caz a cerut magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa dispuna verificari la DNA Ploiesti. La termenul…