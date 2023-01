Societatea cu sediul in Armonk, in statul New York, nu mentioneaza in mod expres aceste desfiintari de posturi intr-un comunicat in care si-a publicat miercuri rezultatele economice si nici intr-o conferinta telefonica in care si-a prezentat conturile trimestriale. Conducatorii companiei au evocat doar cheltuieli exceptionale in valoare de 300 de milioane de dolari care corespund, potrivit sursei citate, acestui cost cu planul social. Acest cost ”este legat in intregime de scindarea Kyndryl si de incetarea activitatii in sanatate”, a declarat AFP un purtator de cuvanr. ”Aceste masuri nu au fost…