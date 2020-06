Iata ce au comandat bucurestenii care au ajuns la terasa dupa doua-trei luni de stat in casa

Stiri pe aceeasi tema

- Cele noua terase ale grupului, cel mai mare lant de restaurante cu capital romanesc, au fost ocupate in proportie de 100% luni la ora pranzului, in ziua redeschiderii, cu liste suplimentare de asteptare. Citește și: Cat timp vor avea romanii dreptul sa stea la terase. Ordinul privind regulile…

- Unii proprietari de restaurante spun ca, daca masurile anunțate de președintele Klaus Iohannis vor fi puse in practica, vor pierde mai mult de jumatate dintre clienți. Ei așteapta sa fie publicate regulile pe care le va stabili Givernul. Faptul ca romanii vor putea ieși la terase, dar vor putea sta…

- Murad: Restaurantele și terasele in aer liber vor fi deschise de la 1 iunie. Luam toate masurile necesare, astfel incat pe 15 iunie sa se dea startul sezonului estival Presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad, a declarat luni, dupa intalnirea cu premierul Ludovic…

- In legea aprobata de Parlament exista o prevedere care permite redeschiderea teraselor. Se deschid terasele in perioada starii de alerta ? NU. Terasele raman inchise in perioada starii de alerta, potrivit Hotararii nr. 24 a CNSSU si anexei atasate. Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea…

- Politistii viziteaza, sambata, restaurantele din Bucuresti si ii pun pe administratori sa semneze ca nu vor redeschide terasele de luni. Oamenii legii spun ca astfel de actiuni sunt preventive. Angajatii unui restaurant din Capitala, care lucrau sambata la renovarea localului, s-au trezit vizitați de…

- Premierul anunta noi discutii pentru redeschiderea teraselor: Daca lucrurile vor sta bine, posibil sa redeschidem terasele pe 1 iunie. Premierul Romaniei a anuntat ca va avea o noua intalnire pe 18 mai cu reprezentantii HORECA. Orban a declarat ca se va discuta despre redeschiderea teraselor din data…

- pana la 700 de teste/zi In contextul generat de evoluția pandemiei COVID-19 și in deplin acord cu masurile și protocoalele impuse catre autoritați, REGINA MARIA iși extinde capacitatea de prelucrare a testelor RT PCR pentru COVID-19 și in laboratorul Genetic Center din București, parte a rețelei de…

- Mai gatesc restaurantele în perioada crizei coronavirus? Ce se întâmpla cu angajatii – chelneri, bucatari, manageri? Cum îsi mai platesc patronii de restaurante si cafenele chriile în aceasta perioada? Încercam sa raspundem la toate aceste întrebari live,…