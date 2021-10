Iașul va avea patru centre de permanență pentru populație Pentru a diminua numarul consultatiilor din unitațile de primiri urgențe, autoritatile sanitare au ordonat inființarea a patru centre de permanența in județul Iași. Cele patru centre vor fi in Valea Lupului, Gropnița, satul Garbești, din comuna Țibana, dar și in Aroneanu. De pe data de 1 octombrie, acestea incep sa funcționeze dupa ce medicii au incheiat contract cu Casa de Asigurari de Sanatate. Județul va numara un total de 23 de centre de permanența, cele patru adaugandu-se celor 19 existente pana in prezent. „Inființarea acestor centre de permanența are ca scop asigurarea continuitații asistenței… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

