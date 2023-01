Iaşul - splendeurs et misères Apoi, domnilor, doamnelor si domnisoarelor, nu vi se pare ca Iasul traieste prea numai in trecut? Prea numai case memoriale, prea numai muzee? Prea stam toata ziulica in fata televizorului pentru tampi si prea numai Gradina Copou o vizitam. Daca o vizitam si pe aceea! Mi se pare adesea ca traim prea: prea numai partide care au nenorocit Moldova, si acestea prea numai ne decredibilizeaza iremediabil pe noi toti; prea fartangai de politicieni bombalai pe Bahluvium, la mana carora noi ne prea lasam; prea Iasul trecut, trecutel de-a dreptul, bahnit; prea numai administratori tanai la Politehnica… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

