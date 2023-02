Iaşul nu prinde niciun km de traseu cicloturistic construit prin PNRR. Suceava ne-a luat faţa Proiectele din care face parte judetul nostru apar si de data asta pe lista de rezerva Dupa insuccesele din domeniul facilitatilor medicale, Iasul ramane pe lista rezervelor si la proiectele de construire a pistelor cicloturistice cu finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Judetul nostru a concurat „la doua maini", o data ca lider de asociere, impreuna cu Botosaniul si Vasluiul, pentru amenajarea a 216 km de piste, respectiv in asocierea condusa de CJ Botosani, cu Suceava, pentru construirea altor 36 km de piste (portiunea din Iasi). Pentru acest tip de proiecte depuse in… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii se intorc miercuri la cursuri dupa minivacanta prilejuita de sarbatorirea Unirii Principatelor Romane. Unii elevi vor intra iar in vacanța dupa doar opt zile de școala. Școlile se redeschid miercuri dupa minivacanța de Mica Unire. Elevii vor continua cursurile modulului 3. Dupa doar opt zile…

- Administratorii drumurilor și primariile din zonele de granița vor avea obligația de a monta panouri de avertizare prin care sa atenționeze persoanele in tranzit ca exista riscul de roaming involuntar. Este vorba de faptul ca propriul telefon mobil, setat sa iși gaseasca o rețea locala in mod automat,…

- Județul Iași va primi o alocare de 24,8 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale in anul 2023, conform legii bugetului de stat, document aflat in dezbatere parlamentara. La nivel național, jud. Iași se afla pe locul 10 in topul alocarilor. Noua județe vor incasa…

- Un proiect național prevede amenajarea de 3.000 de km de piste de biciclete. Consilierii județeni vor aproba intrarea județului in proiectul ce presupune piste care vor traversa Bistrița și inca 12 comune. Un proiect finanțat prin PNRR, la nivel național, prevede amenajarea a 3.000 de km de piste de…

- In aceasta dimineața, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna cu polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente pun in aplicare 123 mandate de percheziție…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna cu polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente pun in aplicare 123 mandate de percheziție domiciliara,…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Suceava efectueaza 83 de perchezitii domiciliara in Suceava, Bihor, Maramureș, Bistrița-Nasaud, Mehedinți și Gorj.Sunt vizate domiciliile si imobilele deținute sau folosite de mai multe persoane fizice, precum si sediile și punctele de lucru…