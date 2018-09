Candidatura Iasului a fost admisa in primavara acestui an, iar primul pas consta in realizarea unui plan de masuri si angajamente pe care trebuie sa si le asume Primaria cu societatea civila in ceea ce inseamna transparentizarea informatiilor publice. Scopul este de a pune la dispozitia publicului larg date in format electronic care, ulterior, sa poata fi prelucrate de cei interesati. La forumul OGP de astazi va fi prezent expertul Brittany Lane, din SUA, care lucre (...)