Iașul a preluat steagul pentru organizarea Campionatelor Mondiale de Esports în 2023 Federația Internaționala de Esports (IESF) a incheiat cea de-a XIV-a ediție a finalei Campionatelor Mondiale de Esports, dupa zece zile de competiție palpitanta, momente de socializare și o ceremonie spectaculoasa de decernare a medaliilor in Bali, Indonezia. Peste 600 de jucatori, reprezentand un numar istoric de 105 țari, au concurat la cea de-a 14-a ediție a WE Championships. Aceasta ediție a avut un numar de șase jocuri: CS:GO, Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang, eFootball 2023, Tekken 7 și PUBG Mobile. In urma calificarilor naționale și regionale, a etapelor play-in, a finalelor și a Marii… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativele de juniori U17 și U19 ale Romaniei vor juca in toamna anului viitor pentru un loc la Turul de Elita, ultima runda inaintea turneelor finale din 2024. Astazi, la sediul UEFA de la Nyon au avut loc tragerile la sorți pentru viitoarea campanie de calificare. La categoria Under 17 (juniori…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau kazah Kasim-Jomart Tokaev si-au afisat luni unitatea, laudand legaturile istorice dintre tarile lor. Cei doi au discutat despre crearea unei "uniuni tripartite a gazelor" cu Uzbekistanul, a anunțat marți secretarul de presa al liderului kazah Ruslan…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a vizat persoanele LGBTI+ și țarile occidentale intr-un discurs rostit luni, 28 noiembrie, la o reuniune a Organizației Cooperarii Islamice (OCI) la Istanbul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- „Am dat, impreuna cu Vladimir Putin, Ministerului nostru al Energiei si institutiei abilitate din Rusia, ordinul de a executa o sarcina impreuna”, a afirmat Erdogan cu privire la un eventual hub gazier in Turcia, in timpul unui interviu acordat jurnalistilor in timpul zborului sau de intoarcere de la…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a aparat joi, in Kazahstan, relatiile economice ale Turciei cu Rusia si s-a angajat la o continuare a exportului cerealelor ucrainene, in cadrul unei reuniuni cu omologul sau rus Vladimir Putin, la Astana, relateaza AFP, informeaza News.ro. Fii la curent…

- Președintele rus Vladimir Putin a sosit joi in Kazahstan pentru un summit regional, in marja caruia va purta discuții cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan și cu emirul Qatarului, Tamim ben Hamad al Thani, au declarat surse guvernamentale kazahe. Potrivit unui consilier al Kremlinului, Iuri Ușakov,…

- Rusia a amendat marti TikTok pentru ca nu a sters continut ce incalca legile ruse privind "propaganda LGBT", relateaza marti Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ultimul președinte de raion al Platformei DA, Pavel Spinu, a fost demis din funcție cu votul consilierilor raionali ai PAS, PCRM și PSRM. Cel puțin asta se arata intr-un comunicat al Platformei DA, care acuza PAS, PSRM, PCRM, Șor și unii de dreapta de crearea unor „alianțe toxice, care compromit parcursul…