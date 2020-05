Primarul Iasului, Mihai Chirica, a declarat, astazi, ca reluarea transportului public in municipiu se va face in doua etape, incepand de saptamana viitoare, dar cu pastrarea actualelor norme de distantare sociala si de protectie. Mihai Chirica: Prima etapa sa inceapa pe 11, de lunea viitoare, permitand accesul tuturor angajatilor care si-au inceput activitatea economica, sigur, in conditiile pe care le-am avut si pana in momentul de fata, adica in limita locurilor de pe scaune si sa detina masca de protectie si manusi de protectie si sa poata sa se legitimeze ca sunt angajati sau sa aiba o adeverinta…