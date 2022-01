Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare cu coronavirus a depașit, marți, 11 cazuri la mia de locuitori in București. DSP București a raportat o incidența de 11,03 cazuri la mia de locuitori. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe 22 octombrie – 16,54 cazuri la mia de locuitori. Ne apropiem…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, joi, ca s-au inregistrat aproape 10.000 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, cand au fost raportate și 36 de decese, 2 fiind anterioare. ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 13 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore,…

- Județul Cluj a intrat in scenariul roșu, avand luni rata de incidența COVID de 3,44 cazuri la mie, fața de 2,85 in urma cu o zi. Este primul județ care intra in scenariul roșu in valul 5. Rata de infectare la nivel național este in creștere, incidența cazurilor COVID-19 in țara fiind luni de 1,65. […]…

- Aproape 4.900 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost inregistrate 30 de decese, potrivit unui bilanț provizoriu. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 5 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 4.893…

- Inca cinci cazuri de infectare cu varianta Omicron au fost confirmate, vineri, informeaza Ministerul Sanatatii. Astfel, totalul imbolnavirilor din Romania cu aceasta noua tulpina a Covid-19, a crescut la 43. „Persoanele infectate cu tulpina Omicron, adica 4 barbati si o femeie au varste cuprinse intre…

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile este, joi, in Bucuresti de 4,76 cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. In urma cu o zi, incidenta COVID a fost 5,03. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe data de 22 octombrie – 16,54 […]…

- O echipa de cercetatori romani a creat un test PCR care poate indica tulpina virusului SARS-CoV-2, dar și in ce stadiu este boala. Reușita medicala vine de la Iași, transmite Antena 3. Potrivit specialiștilor, noul tip de test PCR ii ajuta pe medici sa stabileasca ce tratament este mai bun pentru bolnavi.…

- Pacienții de la Spitalul Mobil de la Lețcani sunt transferați, miercuri, la alte spitale din Iași, din cauza frigului. Instalatia de caldura de la Spitalul din Letcani nu este adecvata pentru a raspunde...