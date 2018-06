Stiri pe aceeasi tema

- Un proiectil neexplodat a fost gasit miercuri dimineata de lucratorii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, in timpul lucrarilor de decolmatare a unui sant. "Proiectilul a fost identificat pe DN 24, in zona Cotu Morii, spre Sculeni, judetul Iasi. Pentru solutionarea acestei…

- Prefectul Eduard-Andrei POPICA anunța ca au fost finalizate lucrarile de reparații a drumului din Vama Albița, dupa ce lucratorii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi au finalizat lucrarile de estetica, vopsitul bordurilor și trasarea marcajelor.

- Infrastructura din Vama Albița, cel mai important punct terestru de trecere a frontierei din Romania, a fost reabilitata in totalitate de catre Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) in doar o luna. Lucrarile au costat patru milioane de lei și s-au realizat in urma numeroaselor…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi a demarat lucrarile de reabilitare a carosabilului la Vama Albita, fiind vorba despre asfaltarea a 7 kilometri de drum national, iar costul lucrarilor se ridica la 4 milioane de lei.

- Consiliul de Admini-strație al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a luat decizia revocarii din funcție a directorului regional al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, Bogdan Bratu, și numirii lui Alin Golumbeanu pe acest post. ...

- “Potrivit protocolului semnat luni, 16 aprilie 2018, DGRFP Iași, in calitate de administrator, «transmite spre folosința, cu titlu gratuit», CNAIR SA o suprafața de 50.142 de mp de drum, proprietate publica a statului pentru asigurarea starii de viabilitate a parții carosabile in vederea desfașurarii…

- Ieri, angajați ai Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași au inceput lucrarile de reparații la carosabilul din Vama Albița, in baza unui protocol incheiat de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice (DGRFP)…

