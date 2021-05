Vor fi introduse taxe noi în 2021? Ce spune premierul țării

Premierul Florin Cîţu a anunţat, marţi, că nu vor exista în acest an modificări ale Codului fiscal. „Nu vom creşte taxe şi nu vom introduce taxe noi. Suntem în al doilea an în care nu s-a întâmplat nimic cu Codul fiscal şi va rămâne aşa. Eu am promis că nu vom modifica Codul… [citeste mai departe]