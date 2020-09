Stiri pe aceeasi tema

- Premiera in lumea artistica! La Londra a avut loc vernisajul unei expoziții de pictura, cu lucrari realizate de roboțica Ai Da. Picturile nu starnesc doar interesul iubitorilor de arta plastica, ci și pe cel al specialiștilor in inteligența artificiala.

- Documentarul „Lemn“, care vorbeste despre taierile ilegale de paduri, va avea premiera nationala pe 6 august la Festivalul International de Film Transilvania, care a debutat la Cluj-Napoca pe 31 iulie si se va incheia pe 9 august.

- Documentarul „Lemn”, care vorbeste despre taierile ilegale de paduri, va avea premiera nationala pe 6 august la Festivalul International de Film Transilvania, care a debutat la Cluj-Napoca pe 31 iulie si se va incheia pe 9 august, potrivit news.ro.Proiectiile in aer liber ale filmului semnat de Monica…

- Festivalul International de Film Transilvania - TIFF isi deschide vineri seara portile, in centrul municipiului Cluj-Napoca, programul din perioada 31 iulie - 9 august cuprinzand filme noi, in premiera in Romania, in cateva dintre sectiunile traditionale, precum Ziua HBO, Zilele Maghiare, precum si…

- Premiat la Sundance Film Festival, DOK.fest Munchen, Festivalul Internațional de Film Documentar de la Salonic și la Cracovia Film Festival, „Acasa”/ „Acasa, My Home”, documentarul de debut al lui Radu...

- In sfarșit! Dupa cateva luni in care au aparut doar online actorii suceveni și-au reintalnit publicul. Nu in sala ci in aer liber datorita restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus. Și nu a fost rau deloc. „Tragicomedia lui Don Cristobal și a Rositei”, de Federico Garcia Lorca” in regia lui Zalan…

- Actorul Cosmin Panaite de la Teatrul Municipal „Matei Visniec” din Suceava, la microfonul Radio Romania Iasi. Premiera in aer liber in Parcul de Agrement Tatarasi din Suceava! „Tragicomedia lui Don Cristobal si a Rositei”, de Federico Garcia Lorca, sambata aceasta, 18 iulie, de la ora 19.00. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2020/07/16-iul-2020-9.10.mp3…

- Documentarul „Totul nu va fi bine”, regizat de Adrian Pirvu si Helena Maksyom, va avea premiera mondiala la Festivalul International de Film Transilvania (TIFF), in sectiunea „Zilele Filmului Romanesc”.Evenimentul, ajuns la a 19-a editie, va avea loc anul acesta intre 31 iulie si 9 august,…