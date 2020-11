Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Iași a ajuns sa traiasca in condiții inumane la varsta de 82 de ani. El are 11 copii si o casa in satul Breazu, comuna Rediu, dar a ajuns sa locuiasca intr-o toaleta improvizata din centrul orașului Iași.

- CURAJOASA… Medicul Monica Holicov, originar din Husi, care si-a consolidat o cariera importanta in profesia sa la Iasi, nu se lasa! Dupa ce a testat terenul la alegerile locale, candidand pentru functia de primar al Iasului, iata ca huseanca si-a anuntat acum candidatura la functia de deputat pentru…

- S-a umplut sistemul medical ieșean de ingeri ai morții care dau diagnostice de COVID din degete. Sunt adevarate condamnari la moarte, pentru care nu exista niciun vinovat. Experții penali in Covid, iși freaca mainile. Cu cat mai mulți morți in condica COVID, cu atat mai multe fonduri. Coronavirusul…

- „In orice caz, Mitropolia nu are nici un fel de implicare in organizarea unor astfel de actiuni. Asta nu inseamna ca nu intelegem durerea celor ce sunt suparati ca li se interzice in mod discriminatoriu intrarea in curtea Catedralei doar pentru ca nu au buletin de Iasi. Daca vor veni ii rugam sa fie…

- Cosette Chichirau a vorbit despre un „oras capturat de o mafie imobiliara si de o mafie administrativa", care impiedica potentialul Iasului sa dezvolte comunitatea. In prezentarea ideilor programului propus pentru administratia locala, candidata aliantei la mandatul de primar s-a referit si la subiectul…

- Iașul continua sa avanseze in topul piețelor office din Romania. O singura investiție, de peste 120 de milioane de euro, realizata de compania IULIUS, va livra in urmatorii doi ani inca 60.000 mp de spații de birouri premium. Palas Campus, un concept mixt in sine, va fi cea mai mare cladire de birouri…

- Din cele 1.311 de noi cazuri COVID depistate in Romania, Iasului i-au revenit 65 de imbolnaviri. Conduce detasat Bucurestiul cu 220 de cazuri, urmat de Prahova (70) si Dolj (69). In schimb, in cazul retestarilor, Iasi conduce detasat intre judete cu 49 de reconfirmari pozitive. Pe prima pozitie ramane…

- "Ne-am propus sa redam Iasului stralucirea administrativa si menirea de pol regional, iar acest lucru nu poate fi facut fara o puternica sustinere guvernamentala. Dupa 3 ani de izolationism politic, cu o guvernare PSD care constant a intors spatele Iasului, iata ca am reusit in aceasta scurta perioada…