- O tanara romanca si iubitul ei marocan, ambii studenti la Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, au fost gasiti morti, in vila de lux in care locuiau, din cartierul Moara de Vant din Iasi, informeaza publicatia locala BZI . Politistii au identificat doi suspecti, care sunt…

- Pandemia de COVID-19 a fost dublata, din pacate, de o epidemie a dezinformarii, a afirmat, luni, presedintele Klaus Iohannis, la deschiderea noului an universitar la Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”. „Din nefericire, in ultimul an, pandemia de COVID-19 a fost dublata de o epidemie…