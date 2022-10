Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina a modificat radical starea de spirit in intreaga Europa. Criza economica pare ca bate la ușa din ce in ce mai apasat. Centrul problemelor astazi este, de departe, criza energetica provocata de șicanele dintre marele furnizor de gaze al Europei, Rusia, și intregul Occident.…

- Fostul ministru de Externe Andrei Marga a declarat vineri, in timpul unei conferințe care a avut loc la Alba Iulia, ca Ucraina ar trebui sa cedeze teritorii Rusiei, Ungariei, Poloniei și Romaniei. Andrei Marga, care a fost ministru de Externe și al Educației, dar și rector al prestigioasei Universitații…

- Jeffrey Kaplan este un cercetator american care și-a dedicat intreaga cariera de jumatate de veac pentru a studia violența religioasa, terorismul și mișcarile de extrema dreapta din lume. A predat in universitați din SUA, Suedia, Finlanda sau China și a vizitat zone de conflict din toata lumea, iar…

- Din septembrie, armata rusa pregateste o ofensiva extrem de dura in Ucraina. Dezvaluirea a fost facuta de ministrul Apararii, Vasile Dincu, in exclusivitate la Antena 3. Oficialul roman spune ca nu ar trebui sa excludem varianta in care Romania sa aiba granita comuna cu Rusia, dar toate acestea el le…

- In intervalul 24.02.2022, ora 00:00 – 22.08.2022, ora 09:00 in P.T.F. Siret, pe sensul de intrare in Romania, s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: ▪ 748.330 persoane ( din care 597.797 au fost cetațeni ucraineni) ; ▪ 184.265 mijloace de transport; The post Razboiul din Ucraina continua…

- Cand Julie, care calatorește frecvent, a rezervat anul trecut o serie de calatorii la Varșovia, se aștepta sa iși petreaca weekend-urile in capitala poloneza vizitand obiectivele turistice, plimbandu-se prin parcuri și mancand pierogi. Dar cand s-a apropiat data primei calatorii - 2022 iunie - oamenii…

- Rusia a acuzat, pentru prima data, SUA de implicare directa in razboiul din Ucraina, relateaza BBC.