Copiii mici și mari sunt așteptați si in acest an la saniuș la Muzeul Satului din Baia Mare. Copiii se pot da in voie cu saniuța pe ulițele satului, doar in intervalul orar 10.00-16.00, intrarea fiind libera. „Iata ca iarna și-a așternut din nou plapuma alba oferind prilej de bucurie copiilor mai mici sau mai […] Source