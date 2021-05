Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul selecționatei care va reprezenta Romania in turneul de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, in aceasta vara, a declarat, dupa tragerea la sorți de miercuri, 21 aprilie, ca grupa in care au fost repartizati tricolorii este una imprevizibila. „„La prima vedere, pare o grupa buna,…

- Gica Popescu (53 de ani), fostul capitan al naționalei Romaniei, crede ca reprezentativa lui Mirel Radoi (40 de ani) ar trebui sa ținteasca o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din acest an. Reprezentativa Romaniei va face parte din Grupa B la Jocurile Olimpice , alaturi de Noua Zeelanda, Coreea…

- Mirel Radoi, antrenorul selectionatei de fotbal a Romaniei care va participa la Jocurilor Olimpice la Tokyo, in aceasta vara, a declarat, miercuri, dupa aflarea adversarilor, ca i se pare o grupa buna si ca isi doreste o medalie olimpica. "Am incredere ca vom reusi o performanta importanta. Am spus-o…

- Antrenorul care va fi pe banca tricolorilor la Tokyo e cel care a si obtinut calificarea la Jocurile Olimpice datorita parcursului formidabil de la Euro U21 din 2019. Atunci, generatia lui Ianis Hagi a prins semifinalele.

- Mirel Radoi e in culmea fericirii dupa ce Romania și-a aflat adversarele de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Echipa Romaniei este in Grupa B, iar Mirel Radoi s-a bucurat enorm cand a vazut cu ce echipe exotice se vor bate tricolorii. Romania, cel mai mare noroc din istoria fotbalului Romania va juca…

- Naționala Romaniei și-a aflat adversarele de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate in intervalul 22 iulie-7 august. Reprezentativa Romaniei va pace parte din Grupa B , alaturi de Noua Zeelanda, Coreea de Sud și Honduras. „Tricolorii” au picat intr-o grupa cu adversare accesibile și au șanse…

- ​Nationala de handbal feminin a Norvegiei a fost învinsa vineri, la Podgorica, de reprezentativa Muntenegru, scor 28-23 (13-12), în primul meci din grupa 3 a turneului preolimpic. România joaca sâmbata cu Norvegia si duminica în compania gazdelor.Componența celorlalte…