- Ianis Hagi a tras cu o gura zdravana de oxigen, dupa ce a inscris un gol in meciul Hibernian – Glasgow Rangers 1-3, din etapa cu numarul 36 din prima liga din Scoția. Internaționalul roman a plans in fața fanilor, iar la interviul de la finalul partidei a dezvaluit cum a trait momentul. Antrenorul Michael…

- Ianis Hagi a fost titular in meciul Hibernian – Glasgow Rangers din etapa cu numarul 36 din prima liga din Scoția și a marcat primul gol dupa 16 luni „de seceta”. Internaționalului roman i-au dat lacrimile și s-a bucurat cu colegii și fanii. Este prima reușita dupa accidentarea groaznica de la inceputul…

- Glasgow Rangers - Celtic Glasgow, meci contand pentru etapa a 35-a din campionatul Scotiei, este programat, sambata, 13 mai, de la ora 14:30, pe Ibrox Park, si va fi transmis in direct de Digi Sport 3.

- Ianis Hagi a reacționat dupa ce jurnaliștii din Turcia au scris ca se pregatește sa plece de la Glasgow Rangers la Galatasaray. Internaționalul roman nu a confirmat negocierile, dar a lasat totuși „o portița deschisa” și a spus ca se va afla toata povestea la finalul acestui sezon. Ianis Hagi, prima…

- Revenit dupa o pauza de 13 luni, in urma accidentarii grave suferite la genunchiul drept, Ianis Hagi (24 de ani) e curtat de Celta Vigo, locul 12 in prima liga spaniola. Club care spera sa-l cumpere de la Glasgow Rangers cu numai 3,5 milioane de euro. Cand s-a accidentat, in ianuarie 2022, Ianis Hagi…

- Gheorghe Hagi il critica dur pe Edi Iordanescu. Fostul capitan al echipei naționale este nemulțumit ca fiul sau, revenit la Glasgow Rangers dupa accidentarea de la genunchi, nu se afla in vederile selecționerului pentru partidele oficiale de luna aceasta. Gheorghe Hagi, nemulțumit de deciziile lui Edi…

- Ianis Hagi (24 de ani), mijlocașul ofensiv constantean de la Rangers, a intrat pe final in victoria cu Hibernian, scor 4-1, in campionatul Scoției.Hagi a bifat 13 minute cu Hibernian, dupa ce etapa trecuta jucase doar doua minute, cu Kilmarnock. Ianis a intrat in locul Fashion Sakala, omul meciului…