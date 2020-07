Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (21 de ani) a fost transferat definitiv de catre Glasgow Rangers de la echipa belgiana Genk in ultima parte a lunii mai, dupa ce a avut evoluții apreciate la clubul condus de Steven Gerard, in special in Europa League. In Scotia, Ianis Hagi este platit cu 1,1 milioane de euro pe sezon.…

- Fotbalistul Ianis Hagi, transferat definitiv de la Genk la Glasgow Rangers pentru 3,4 milioane euro in luna mai a acestui an și cu un salariu anual de peste 1,1 milioane euro, și-a inființat o firma la București, avand ca obiect "activitați ale agențiilor de publicitate". Numele companiei este Future…

- Nu mai exista niciun pericol ca Ianis Hagi (21 de ani, mijlocaș ofensiv) sa ramana fara Steven Gerrard la Rangers. Vezi AICI golurile marcate de Ianis Hagi in Lyon - Rangers 0-2 Managerul nu este deloc interesat sa plece la Bristol City, al carei proprietar, Steve Lansdown, il inclusese pe o lista scurta…

- Brazilianul Rivaldinho, fost coleg cu Ianis Hagi (22 de ani) la Viitorul, a vorbit in presa scoțiana despre transferul mijlocașului roman la Rangers: „Este cel mai bun fotbalist cu care am jucat” Și fiul marelui Rivaldo i-a pus o vorba buna baiatului „Regelui". Rivaldinho l-a laudat in presa din Scoția…

- Dupa un imprumut de 6 luni, Rangers l-a cumparat definitiv pe mijlocașul Ianis Hagi (21 de ani) de la Genk, acesta semnand un contract pe 5 ani cu echipa lui Steven Gerrard. Gica Hagi a acordat un interviu in presa din Scoția și a vorbit despre transferul lui Ianis Hagi, despre ce inseamna aceasta mutare…

- Cei 36 de srilankezi care au fost abandonați in Aeroportul din Otopeni vor fi angajați la Cluj de o firma care are fabrica in Parcul Industrial Tetarom 3. Cei 36 de oameni au fost dați afara de la fabrica de confecții din Botoșani, iar ministrul Muncii, Violeta Alexandru, s-a ocupat personal de…

- Michael Beale, antrenor secund la Rangers, echipa la care evolueaza sub forma de imprumut Ianis Hagi (21 de ani), are doar cuvinte de lauda la adresa lui Gheorghe Hagi (55). Colaboratorul lui Steven Gerrard a postat pe contul personal de Twitter un videoclip cu o serie de goluri superbe marcate de Gheorghe…

- Primaria orasului Medgidia a atribuit un contract in urma unei licitatii publice pentru furnizarea de echipamente medicale pentru Spitalul Municipal Medgidia ndash; spital suport COVID 19.Atribuirea a avut loc la data de 10 aprilie 2020, insa rezultatul final al licitatiei a fost publicat la data de…