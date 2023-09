Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Stanciu a oferit prima reactie, dupa ce Romania a invins-o cu scorul de 2-0 pe Kosovo. Capitanul nationalei a rasuflat usurat, dupa rezultatul inregistrat de „tricolori” pe Arena Nationala. Mijlocasul a punctat in victoria nationalei, iar golul secund a fost marcat de Valentin Mihaila. Romania…

- Ianis Hagi a fost cerut titular in duelul dintre Romania si Kosovo. Iosif Rotariu este de parere ca fiul „Regelui” ar trebui sa fie trimis in teren de catre Edi Iordanescu, in duelul care se va vedea pe Antena 1 si in AntenaPLAY, marti, de la 21:45. Ianis Hagi a fost „uitat” pe banca de […] The post…

- Romania – Kosovo LIVE VIDEO Vedat Muriqi a avut un mesaj razboinic inaintea meciului de pe Arena Nationala, cu nationala lui Edi Iordanescu. Romania – Kosovo e marti, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Vedat Muriqi a reusit o dubla de senzatie cu Elvetia si e gata sa marcheze si […]…

- Giovanni Becali a avut un discurs dur la adresa naționalei Romaniei dupa egalul cu Israel (1-1), din preliminariile EURO 2024. Romania continua parcursul din preliminariile Euro 2024. Jucam marți, 12 septembrie, de la 21:45, cu Kosovo (Antena 1)Celelalte rezultate de sambata din grupa Romaniei: Kosovo…

- Edi Iordanescu nu renunta la lupta. Selectionerul Romaniei a vorbit dupa remiza de pe Arena Nationala cu Israel, scor 1-1, din etapa a cincea a preliminariilor EURO 2024. Romania a ajuns la al treilea rezultat de egalitate in campania de calificare pentru turneul final din Germania, dupa ce a remizat…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat UEFA in privința stadionului pe care va disputa meciurile de pe teren propriu din lunile octombrie și noiembrie. Echipa naționala a Romaniei va disputa, in luna octombrie, doua meciuri in preliminariile EURO 2024. Tricolorii vor intalni, pe 12 octombrie, Belarus,…

- Dupa ce l-a criticat inainte de Elveția – Romania, Marius Șumudica și-a schimbat discursul dupa egalul din preliminariile EURO 2024, 2-2, și l-a laudat pe Edi Iordanescu. S-au mai jucat in grupa Romaniei: Belarus - Kosovo și Israel - Andorra. Rezultatele „Tricolorii” ocupa in acest moment poziția secunda…

- Ianis Hagi a avut prima reactie dupa meciul Kosovo – Romania, scor 0-0, din Grupa I a preliminariilor EURO 2024. Partida a putut fi urmarita LIVE pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Confruntarea a avut loc chiar in ziua in care selectionerul Edward Iordanescu implinit 45 de ani. In minutul 69, Zhegrova a…