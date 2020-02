Stiri pe aceeasi tema

- Deprecierea usoara a leului este corelata cu deprecierile din regiune, in conditiile in care zlotul si forintul s-au depreciat in urma unor miscari de fluxuri internationale, considera ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu. "Deprecierea usoara a leului astazi (joi, n.r.) este corelata…

- Deprecierea leului fața de euro are loc pe fondul deteriorarii factorilor care tin de deficitul de balanta comerciala, anunța economiștii in ziua in care moneda europeana a atins un nou maxim istoric, iar cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,7834 lei/euro.

- Comisia Europeana a trimis miercuri scrisori de punere in intarziere Romaniei, Greciei si Maltei prin care le-a solicitat sa-si adopte primele programe nationale de control al poluarii atmosferice si sa le comunice Comisiei, in conformitate cu Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor nationale…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine proiectul lansat de Ministerul Sanatatii in dezbatere publica, prin care se permite accesul la programele nationale de sanatate si pentru spitalele private. Libertatea a relatat ca modificarea unui alineat din legea sanatații, prin ordonanța de guvern, liberalizeaza…

- Leul se va deprecia in urmatoarele 12 luni, pana la un curs 4,8823 lei/euro, iar ratele de dobanda, atat pentru scadentele scurte cat si pentru cele lungi, vor crește, potrivit analiștilor financiari. „In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, aproape 90% dintre participanti anticipeaza o depreciere…

- Deprecierea din ultima vreme a leului ar putea continua pe parcursul acestui an, astfel ca scenariul in care cursul sa ajunga sau chiar sa depaseasca pragul psihologic de 5 lei/euro este unul posibil. De asemenea, aurul s-a scumpit saptamana trecuta atat de mult incat a ajuns la cel mai mare nivel al…

- Criza fortei de munca, accentuarea inflatiei, perspectivele deprecierii monedei nationale si extinderea blocajului financiar vor reprezenta, in 2020, cele mai importante provocari pentru mediul de afaceri.