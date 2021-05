Ialomiţa: Razie de amploare în municipiul Feteşti; au fost aplicate 131 de sancţiuni contravenţionale Fortele de ordine ale politiei si jandarmeriei din Ialomita au aplicat joi, in urma unei actiuni de amploare pe raza municipiului Fetesti, 131 de sanctiuni contraventionale, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean. La actiune au participat aproximativ 100 de politisti si jandarmi, insotiti de specialisti din cadrul DSVSA Ialomita, care au actionat atat in filtre rutiere, cat si in patrule de ordine si siguranta publica, in vederea prevenirii si combaterii violentei stradale, reducerii riscului de producere a accidentelor rutiere si a respectarii interdictiilor impuse pe timpul starii de alerta.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

