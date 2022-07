IAG, proprietarul British Airways a comandat 37 de avioane Airbus A320neo

Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul Concurentei a aprobat tranzactia prin care Romcim SA preia compania Simbeton SRL”, arata autoritatea de concurenta. Decizia va fi publicata pe site-ul autoritatii nationale de concurenta, dupa eliminarea informatiilor cu caracter confidential. ”In urma analizei, Consiliul Concurentei a constatat…

- Invazia din 24 februarie, pe care Moscova o numeste ”operatiune militara speciala”, a starnit temeri de securitate in randul multor tari din fostul bloc comunist din estul Europei, iar Polonia, membra a NATO, a promis ca va creste cheltuielile pentru aparare la 3% din produsul intern brut (PIB) si ca…

- Livrarile din iunie au inclus 43 de avioane Boeing 737 MAX, allle caror livraro isi revin dupa o criza legata de siguranta de aproape doi ani. Surse din industrie au spus ca productia lunara de avioane MAX a atins o tinta de 31 de avioane, dar inca nu a fost ”stabilizata” la acest nivel, deoarece industria…

- Producatorul european de avioane Airbus si-a imbunatatit, luni, estimarile privind numarul de avioane care vor fi livrate in urmatorii 20 de ani la nivel mondial, in contextul in care facturile mai mari la carburant obliga companiile aeriene sa isi urgenteze planurile de achizitionare de avioane…

- Constructorul aeronautic european Airbus a confirmat vineri ca a semnat acorduri cu patru companii aeriene chineze care vor sa achizitioneze un numar total de 292 de avioane de tip A320neo, cu o valoare de catalog de 37 de miliarde de dolari, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Air Moldova a venit cu precizari dupa ce Turcia ar fi sechestrat al doilea avion al compnaiei. Intr-un comunicat de presa, Air Moldova a anunțat ca aeronava Airbus A321 revine astazi la Chișinau din Antalya, iar aeronava Airbus A319 va revi maine.

- Cea mai mare companie aeriana a Rusiei, Aeroflot, a anuntat vineri ca a cumparat opt avioane Airbus A330 de la companii straine de leasing, ”ca parte a indeplinirii obligatiilor contractuale”, transmite Reuters.

- Cea mai mare companie aeriana a Rusiei, Aeroflot, a anuntat vineri ca a cumparat opt avioane Airbus A330 de la companii straine de leasing, ”ca parte a indeplinirii obligatiilor contractuale”, transmite Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…