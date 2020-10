Iacătă şi moştenirea lui Măricel pentru Costel! Prima data am remarcat anomalia cand a pus afise cu PSD pe sediul PNL, dar am zis ca-i un accident. Iata ca si poanta din uichend cu forfecuta lasata mostenire pentru succesorul liberal Costel Alexe nu-i chiar din drum. Chit ca, din ce vedem la postarea de pe pagina partidului, nu le-a placut decat la vreo 22 de insi, cu o singura distribuire. Dar, na, n-or fi avand baietii umor precum noi, asta e... Sau poate, la nivelul intelectual ridicat de acolo, peste 220 volti, (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

