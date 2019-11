IA, primul asistent virtual muzeal din România, la Casa Mureșenilor Primul asistent virtual muzeal bazat pe inteligența artificiala din Romania a fost inaugurat luni, la Muzeul Casa Mureșenilor, din Brașov. Asistentul poarta numele de IA și este programata sa raspunda la intrebari despre Brasov, muzeu si familia Muresanu, sa utilizeze gesturi si expresii faciale prietenoase pentru a-i atrage pe vizitatori. IA are capacitatea de a raspunde la circa 400 de intrebari in limba romana. Poate sa furnizeze informații despre muzeu, expoziție și exponate. De asemenea poate da cateva sfaturi despre locurile pe care ar trebui sa le vizitezi, crescand astfel interacțiunea… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

