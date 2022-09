Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dica (42 de ani) a sarit in apararea lui Marco Dulca (23 de ani) și Bogdan Rusu (32 de ani), fotbaliști aflați pe „lista neagra” a finanțatorului Gigi Becali (64 de ani). Gigi Becali și-a pierdut rabdarea cu Marco Dulca și Bogdan Rusu. Intr-o intervenție televizata avuta vineri, finanțatorul…

- VIKING - FCSB 1-3. Dincolo de entuziasmul generat de calificarea echipei sale in grupele Conference League, Gigi Becali a gasit, totuși, un client dupa victoria reușita in Norvegia, 3-1. Patronul roș-albaștrilor nu pare sa fie mulțumit de randamentul lui Bogdan Rusu (32 de ani), varful adus acum o luna…

- Dupa CS Mioveni - FCSB 1-1, Gigi Becali a remarcat ce problema are formația sa. Patronul roș-albaștrilor spune ca echipa sa are nevoie in continuare de un atacant, post pe care FCSB ii are pe Bogdan Rusu (32 de ani) și Ianis Stoica (19). Gigi Becali mai vrea un atacant la FCSB „Daca aveam atacant aseara,…

- Nicolae Dica (42 de ani), antrenorul de la FCSB, a prefațat meciul cu CS Mioveni și a transmis ca nu se va putea baza pe atacantul transferat de la echipa argeșeana, Bogdan Rusu (32). CS Mioveni - FCSB se va juca sambata, 6 august, de la ora 19:00. Meciul va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe PrimaSport…

- Golul lasat in lotul lui CS Mioveni prin plecarea lui Bogdan Rusu a fost umplut prin venirea lui Ricardo Valente. Atacantul portughez a fost jucator printre altele și la Guimaraes, Maritimo și Gaz Metan. Citește și: Gigi Becali: „Daca nu aveam incredere in el, il mai luam eu la 32 de ani pe care-i are?!”…

- Gigi Becali l-a transferat pe Bogdan Rusu (32 de ani) de la CS Mioveni. Argeșenii au primit in schimb 100.000 de euro, iar primarul localitații anunța ca doi fotbaliști ai vicecampioanei vor ajunge la antrenamentele lui Alexandru Pelici. Gigi Becali și Ion Georgescu, primarul din Mioveni, au devenit…

- Fotbalistul formatiei UTA Arad, David Miculescu (21 de ani), si jucatorul echipei CS Mioveni, Bogdan Rusu (32 de ani), au fost transferati, luni, de FCSB, cei doi atacanti fiind prezentati oficial intr-o conferinta de presa de patronul Gigi Becali, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Gigi Becali (64 de ani), patronul FCSB, a explicat astazi cum a realizat transferul atacantului Bogdan Rusu (32), cumparat de la CS Mioveni. FCSB a rezolvat astazi doua transferuri in regim de urgența, cu doar doua zile inainte de turul „dublei” cu Dunajska Streda din runda 3 preliminara a Conference…