Hușeanul cu apucături de ninja, reținut de polițiști! BATAIE… Un hușean scandalagiu, care a batut doua persoane aflate in fața unui bar de pe strada Eroilor, sub pretextul ca „l-au deranjat”, a fost reținut de polițiști, la o luna de la comiterea faptelor. Barbatul in varsta de 39 de ani a parasit orașul indata dupa ce a ințeles ca a fost reclamat la […] Articolul Hușeanul cu apucaturi de ninja, reținut de polițiști! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

