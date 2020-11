Stiri pe aceeasi tema

- Liga 3 SANSA… Husana Husi se va duela cu CSM Focsani in turul 4 al Cupei Romaniei la fotbal, partida care se va disputa miercuri, 21 octombrie, la Husi. Calificarea in saisprezecimile Cupei, faza in care vor intra si echipele din Liga 1, ar insemna un rezultat istoric pentru fotbalul husean. Antrenorul…

- Cupa Romaniei SE POATE… Adversar accesibil pentru huseni in turul 4 al Cupei Romaniei la fotbal. Au evitat echipele de Liga 2 si au picat cu o echipa accesibila, CSM Focsani. Meciul se va disputa la Husi, miercuri, 21 octombrie, de la ora 14.30. In turul 4 se vor desfasura 16 meciuri, castigatoarele…

- Foresta Suceava – Husana Husi, sambata, 15.00 ADVERSAR… Dupa calificarea in turul urmator al Cupei Romaniei, Husana Husi se pregateste de un meci extrem de dificil in campionat, cu Foresta Suceava. Partida de sambata se anunta cea mai grea din acest sezon, pe terenul unei contracandidate in lupta pentru…

- Cupa Romaniei SPERANTE… Un singur tur ii despart pe cei de la Husana de a aduce o echipa de Liga 1 la Husi. In urma victoriei cu Stiinta Miroslava (2-1), husenii s-au calificat in turul 4 al Cupei Romaniei, faza in care vor intra si celelalte 11 echipe de Liga 2. In cazul unei victorii, Articolul Husana…

- Partida dintre CSM Stiinta Baia Mare si SCM Timisoara, din etapa a treia a Cupei Romaniei la rugby, editia 2020, programata pentru duminica, 4 octombrie, in Grupa A, pe Arena Zimbrilor, nu se va mai disputa din cauza situatiei epidemiologice inregistrate in randul echipei banatene, fiind omologat cu…

- Cupa Romaniei ADVERSAR… Husenii si-au aflat adversarul din turul trei al Cupei Romaniei la fotbal. Chiar daca in aceasta faza a competitiei au intrat in lupta si 10 formatii de Liga 2, Husiul va intalni tot o echipa de Liga 3. Este vorba despre Stiinta Miroslava, ocupanta primului loc in Seria 1 a Ligii…

- Husana Husi 1-0 Dante Botosani SUCCES… Husana Husi a debutat foarte bine in noua editie de campionat a Ligii 3. Trupa antrenata de Florin Croitoru s-a impus, la limita, scor 1-0, in fata nou-promovatei CS Dante Botosani. Singurul gol al partidei a fost marcat de Petre Agrigoroaei, in minutul 5 al…

- Husana Husi – CSM Bacau 3-2 (2-1) SUCCES… Husana Husi leaga rezultatele pozitive in jocurile de pregatire. Trupa lui Florin Croitoru a obtinut miercuri seara cea de-a patra victorie din aceasta perioada de pregatire. Husenii au invins pe CSM Bacau, scor 3-2, prin golurile reusite de Alex Berezeanu,…