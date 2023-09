Stiri pe aceeasi tema

- Fiul presedintelui Joe Biden, Hunter Biden, a dat luni in judecata Serviciul Fiscal Intern (IRS) al SUA, sustinand ca avertizorii de integritate care lucreaza pentru agentia fiscala americana i-a dezvaluit ilegal impozitele, relateaza Reuters și news.ro.Procesul, intentat la Tribunalul Districtual…

- Hunter Biden, fiul presedintelui american Joe Biden, a fost inculpat joi la nivel federal pentru posesie ilegala de arma de foc, dupa ce eforturile de a ajunge la un acord de recunoastere a vinovatiei au esuat, ceea ce a dus la prima urmarire penala din istorie a fiului unui presedinte in exercitiu,…

- Hunter Biden, de 59 de ani, fiul președintelui Biden, a fost inculpat. El a fost pus sub acuzare, a anunțat joi consilierul special David Weiss, desemnat de procurorul general Merrick Garland pentru aceasta ancheta legata de diul președintelui Biden, scrie presa americnaa.Potrivit rechizitoriului,…

- Inculparea lui Hunter Biden, cel mai probabil intr-un caz de deținere ilegala de arma in timp ce consuma droguri, vine in plin sezon electoral, cu un an inainte de alegerile prezidențiale in care tatal sau, Joe Biden, candideaza pentru un nou mandat, scriu BBC și Deutsche Welle. Fiul președintelui american…

- Fiul presedintelui american Joe Biden, Hunter Biden, a decis sa pledeze "nevinovat" in fata acuzatiilor de frauda fiscala, dupa ce judecatoarea care se ocupa de cazul sau a refuzat sa accepte acordul negociat initial cu procurorii, relateaza AFP si Reuters, citand

- Hunter Biden, fiul presedintelui american Joe Biden, a comparut miercuri in fata unei instante, declarand ca va pleca vinovat pentru vinovatia pentru contraventii fiscale dupa ce a incheiat un acord cu procuratura.