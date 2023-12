Stiri pe aceeasi tema

- Hunter Biden, fiul presedintelui american Joe Biden, a fost inculpat joi pentru a doua oara la nivel federal, de data aceasta pentru evaziune fiscala, potrivit unui document judiciar, relateaza Reuters si AFP, scrie Agerpres.Hunter Biden, in varsta de 53 de ani, "a fost implicat intr-o stratagema…

